Another Eden x Chrono Cross, il crossover ha un sito ufficiale in stile vintage

L'atteso evento crossover fra Another Eden e Chrono Cross ha ora un sito ufficiale, realizzato in perfetto stile vintage per rendere omaggio al classico Square.

Come già riportato, un file dell'evento crossover sembra aver confermato la remaster di Chrono Cross, ma in assenza di annunci limitiamoci ad ammirare questo concentrato di strani caratteri, sfondi improbabili e GIF animate che sembra sbucare fuori direttamente dalla fine degli anni '90:

Another Eden x Chrono Cross, il sito ufficiale in stile vintage

Another Eden x Chrono Cross, il sito ufficiale in stile vintage

"Finalmente un crossover fra Another Eden: The Cat Beyond Time and Space e Chrono Cross!", si legge sul sito. "Gustatevi una storia originale in cui i due mondi creati da Masato Kato si uniscono!"

"Yasunori Mitsuda e Nobuteru Yuuki, membri del team di sviluppo originale di Chrono Cross, stanno supervisionando il crossover. Inoltre saranno presenti feature di Chrono Cross come il New Game+ e gli Elementi."

Per saperne di più sul nuovo progetto di Masato Kato, date un'occhiata alla nostra recensione di Another Eden: The Cat Beyon Time and Space.