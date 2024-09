Antstream Arcade ha una data d'uscita su PS4 e PS5: è il primo servizio del genere sulle console di Sony

Antstream Arcade , piattaforma di cloud gaming dedicata al retrogaming, ha annunciato la data d'uscita del servizio su console PlayStation, ossia PlayStation 4 e PlayStation 5: il 6 settembre 2024 . "Antstream Arcade porterà oltre 1.300 gemme retrò" sulle console di Sony, consolidando l'impegno del team di sviluppo nel preservare i giochi del passato sia per i fan più accaniti che per le future generazioni.

Tanti giochi

Attualmente i giochi compresi nel servizio sono oltre 1.300, con nuove uscite che vengono lanciate settimanalmente. I generi, le piattaforme e le epoche coperte sono innumerevoli. Si va dall'Atari 2600 e si arriva in agilità alla prima PlayStation, passando per innumerevoli altri hardware, coin op compresi. Tutti i giochi si avviano con un click, quindi non dovrete perdere tempo a configurare emulatori o a cercare rom.

Antstream Arcade offre inoltre delle funzioni extra, come le classifiche globali, i tornei periodici su diversi giochi, dei minigiochi ricavati dai titoli del catalogo, la possibilità di salvare lo stato dei giochi in qualsiasi momento e molto altro ancora. Oltre che sulle console PlayStation, Antstream Arcade è disponibile anche su Microsoft Xbox, Epic Games Store, iPhone, iPad, Android, Samsung TV, PC, Mac e Linux.

Una schermata del servizio con la selezione di alcuni giochi

Le fasce di abbonamento di Antstream Arcade sono diverse e tendono a coprire ogni esigenza. Vediamole. La fascia mensile costa 3,99€. La fascia annuale 39,99€. L'abbonamento a vita costa invece 99,99€. Volendo è anche possibile accedere gratuitamente al servizio acquistando delle gemme per accedere ad alcune funzioni e ai giochi desiderati, senza abbonarsi. Da notare che non tutte le fasce di abbonamento sono disponibili per tutte le piattaforme.