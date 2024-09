Due giochi di Transformers pubblicati da Microsoft sono stati classificati in Australia

In seguito alla precedente voce di corridoio, arriva quella che potrebbe essere considerata una sorta di conferma sui due possibili giochi della serie Transformers in sviluppo, pubblicati da Microsoft, considerando che due prodotti del genere sono stati recentemente registrati presso l'ente di classificazione australiano.

I due giochi sono stati inseriti senza alcun dettaglio né titoli ufficiali, semplicemente come nuovi prodotti previsti probabilmente sul mercato nel prossimo futuro, anche se in questi casi non possiamo mai prendere questi indizi come segnali chiari di giochi effettivamente in uscita.

Tuttavia, queste introduzioni si collegherebbero precisamente alla voce di corridoio precedente che parlava di due giochi dei Transformers in arrivo da parte di Microsoft, probabilmente attraverso Activision, dunque la questione inizia a farsi interessante.