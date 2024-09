PlayStation Plus ha riottenuto di nuovo due classici che erano stati rimossi, con bonus

Contestualmente, però, i due titoli originali sono stati rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Premium, forse proprio a causa della modifica effettuata sugli SKU in seguito all'aggiornamento per l' Enhanced Edition .

In occasione del QuakeCon, id Software e Bethesda hanno rilanciato nuove edizioni di DOOM e DOOM 2 con diverse aggiunte e grafica migliorata. Entrambi i titoli sono stati messi a disposizione gratuitamente per tutti coloro che possedevano le versioni originali, così come all'interno del catalogo di Game Pass .

PlayStation Plus Premium ha ricevuto nuovamente due classici che erano stati precedentemente rimossi e che sono tornati con dei bonus aggiunti, per così dire: si tratta di DOOM e DOOM 2 , i due mitologici sparatutto di id software che sono tornati a disposizione nel catalogo e nelle loro nuove edizioni espanse e migliorate.

Due ritorni in forma migliorata

DOOM e DOOM 2 sono dunque tornati nelle ore scorse a disposizione nel catalogo di Plus Premium, a quanto pare.

Un'immagine di DOOM

Sebbene non ci sia stata una comunicazione ufficiale al riguardo, ci sono varie testimonianze che riferiscono del ritorno, ma questo è anche verificabile facilmente nel PlayStation Store.

Come possiamo vedere, la pagina del PS Store riferita a DOOM e quella di DOOM 2 riportano che i giochi sono inclusi nel catalogo PlayStation Plus Premium, e si tratta inoltre delle nuove versioni migliorate ed espanse. Stranamente, però, il pacchetto bundle con DOOM + DOOM 2 risulta essere a pagamento per tutti, forse a causa delle suddivisioni tra prodotti con codici diversi tipica del PS Store.

Oltre a un riadattamento grafico, entrambi i titoli hanno ricevuto diversi miglioramenti tecnici con online, cross-platform e co-op per 16 giocatori, oltre a un browser per le mod ufficiali, il selettore per la colonna sonora originale o rimasterizzata, grafica a 4K e 120 fps e numerosi altri miglioramenti.

A tutto questo si aggiungono anche contenuti bonus come i Master Levels, Sigil, TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, No Rest for the Living, Legacy of Rust e un nuovo pacchetto di 26 mappe per il Deathmatch.