AOC presenta il monitor AGON Pro AG276QZD: 27 pollici, 240 Hz, 1440p e tecnologia OLED

Presentato nel corso di un press tour a Palma de Mallorca, il nuovo monitor 27 pollici nome in codice AG276QZD, è il primo display della neonata linea AGON Pro, ovvero il top di gamma in assoluto del produttore hardware e si prepara ad entrare in una competizione senza esclusione di colpi, forte di specifiche di primissimo livello e un prezzo di lancio particolarmente interessante se confrontato con le politiche economiche delle altre aziende.

Questo è chiaramente l'anno in cui la tecnologia OLED comincia a raggiungere il mercato dei monitor PC con polliciaggi ridotti: e così dopo le proposte di LG e ASUS, entrambe già in lavorazione qui su Multiplayer per una recensione approfondita ecco unirsi al gruppo anche AOC con la sua divisione AGON.

Caratteristiche tecniche

Questo è l'AGON Pro AG276QZD

Come già detto si tratta di un monitor con diagonale 27'', formato 16:9, piatto, con risoluzione massima 1440p e refresh rate di 240 Hz ma, chiaramente, l'elemento più importante della scheda tecnica riguarda la tecnologia utilizzata dal pannello, visto che si tratta di un OLED. Possiamo quindi aspettarci colori vibranti, neri assoluti, un contrasto elevatissimo, ottime performance in HDR e un tempo di risposta bassissimo.

Quest'ultimo infatti si attesta sugli 0,03 millisecondi GtG e fa il paio con una copertura colore del 100% in sRGB e del 98% in DCI-P3. Da segnalare poi la certificazione HDR10 mentre non abbiamo al momento informazioni ufficiali in merito alla luminosità tipica e di picco.

Per quanto riguarda le connessioni, il monitor presenta 2 porte HDMI 2.0 e 1 porta DisplayPort 1.4, mentre per quanto riguarda le USB troviamo 2 USB 3.2 di Tipo A a cui si ha accesso attraverso un collegamento upstream USB di Tipo B.

Durante l'evento stampa abbiamo potuto ammirare dal vivo il monitor montato su una postazione su cui girava Cyberpunk 2077 e, come ci è già capitato di dire in passato, reputiamo questo formato specifico, il 27 pollici 1440p OLED, una sorta di sweet spot per i giocatori con la classica postazione da gaming PC a 70-80 cm dal display. Il monitor infatti restituisce una qualità dei colori e dei neri davvero eccezionale e, complice un HDR di alto livello che però non risulta mai troppo spinto, è capace di restituire un feeling visivo eccezionale con i giochi più prestanti dal punto di vista grafico.

Rimaniamo invece in attesa di capire come si comporta questo tipo di pannello davanti ai titoli più competitivi dove è il frame rate a contare, ma è chiaro che il refresh di 240 Hz unito ai tempi di risposta di 0,03 millisecondi potrebbe risultare perfetto per chi punta agli esport.

Molto interessante anche il piccolo piedistallo che permette di avere un basso impatto sulla scrivania, ideale per chi deve fare i conti con la mancanza di spazio o anche per chi preferisce giocare con mouse e tastiera in diagonale, molto vicini al monitor. Sul retro è inoltre presente una illuminazione RGB che riprende il pentagono del logo AGON ma con una variante irregolare. Non ci è stato possibile misurare la luminosità di questa striscia LED, anche a causa dell'ambiente di test particolarmente luminoso, ma confidiamo che possa fungere anche da luce ambientale in determinati setup.

AOC ha tenuto a sottolineare durante la presentazione che questo monitor implementerà tutte le tecnologie attualmente disponibili per mitigare la diminuzione naturale di luminosità del pannello e ridurre ogni fenomeno di burn-in e pixel bruciato ma, a ulteriore tutela del consumatore, il produttore adotterà una politica di garanzia valida per 3 anni che comprende anche la sostituzione del pannello nel caso in cui si verifichino proprio questi fenomeni.

Il monitor AGON Pro AG276QZD arriverà sul mercato durante il mese di giugno ad un prezzo consigliato di 999€. Sarà nostra premura lavorarlo per una recensione più approfondita.

