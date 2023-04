Classifiche inglesi: ben tre nuove uscite nelle prime tre posizioni

Pubblicate le classifiche inglesi di questa settimana, che mostrano ben tre nuove uscite nelle prime tre posizioni, due delle quali esclusive per Nintendo Switch. Nell'ordine sono: Dead Island 2, Minecraft Legends e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Vediamo le classifiche complete:

Dead Island 2 Minecraft Legends Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Super Mario Odyssey Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Minecraft God of War Ragnarok New Super Mario Bros. U Deluxe Call of Duty: Modern Warfare II Nintendo Switch Sports Super Mario 3D World + Bowser's Fury Animal Crossing: New Horizons Grand Theft Auto V Pokémon Violet The Legend of Zelda: Breath of the Wild WWE 2K23 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mario Party Superstars Pokémon Scarlet Mario + Rabbids Sparks of Hope Splatoon 3 EA Sports PGA Tour Luigi's Mansion 3 Gran Turismo 7 Just Dance 2023 Edition Metroid Prime Remastered Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Kirby and the Forgotten Land NBA 2K23 Kirby's Return to Dream Land Deluxe Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Mario + Rabbids Kingdom Battle Super Smash Bros. Ultimate Pokémon Legends: Arceus Red Dead Redemption 2 Saints Row Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Già nell'anteprima delle classifiche erano emerse le ottime vendite di Dead Island 2, evidentemente molto atteso dai videogiocatori.

Minecraft Legends, in seconda posizione, ha fatto vendite particolare impressionanti su Nintendo Switch, che rappresenta il 76% del totale. PS5 e PS4 hanno invece fatto, rispettivamente, il 12% e il 7% del totale, mentre Xbox è rimasta al 5%. In quest'ultimo caso però va sottolineata la disponibilità sul Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

Bene anche Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp che, arrivato con un anno di ritardo a causa della guerra in Ucraina, è riuscito a conquistare la terza posizione, dimostrando per l'ennesima volta che realizzare remake nel 2023 ha moltissimo senso.