Comicon 2023: Multiplayer.it sarà a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio

Col passare degli anni il Comicon di Napoli si è imposto come uno degli appuntamenti più seguiti e amati dell'anno da parte di tutti gli appassionati di fumetti, animazione e videogiochi. Per questo motivo dal 28 aprile al 1 maggio Multiplayer.it sarà nuovamente media partner di Comicon e sarà presente in fiera per incontrare i lettori e raccontare l'evento con dirette su Twitch e speciali appuntamenti social.

L'edizione 2023 del Comicon di Napoli si terrà, come da tradizione, alla Mostra d'Oltremare in Viale John Fitzgerald Kennedy 54 dal 28 aprile al 1 maggio 2023. Si tratta di un evento in grado di richiamare oltre 150 mila spettatori che, anche quest'anno, promette di infrangere ogni record: i biglietti sono già quasi tutti esauriti, fatta eccezione per quelli di venerdì che potete comprare sul sito ufficiale di Comicon.

I nostri Francesco Serino, Vincenzo Lettera e Lorenzo "Kobe" Fazio saranno presenti in fiera tutti e quattro i giorni per incontrare i lettori, mostrare l'evento su Twitch e raccontare tutte le curiosità, gli ospiti e i dietro le quinte attraverso i canali social di Multiplayer.it. Dopo il giro stand dello scorso anno, troveranno un nuovo modo per farsi cacciare dalla fiera. Tenete d'occhio il calendario delle live per gli orari precisi degli appuntamenti si Twitch.

Nel programma di Comicon 2023 sono presenti un gran numero di ospiti d'eccezione: da John Romero a Milo Manara, passando per Zerocalcare, Caparezza, Miki Yoshikawa e molti altri, per un appuntamento davvero da non perdere.