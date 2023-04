NVIDIA RTX 4070: produzione forse tagliata a causa delle scarse vendite dovute al prezzo eccessivo

Stando a un resoconto pubblicato da BoardChannels, la produzione di GPU NVIDIA RTX 4070 sarà tagliata a causa delle scarse vendite, con NVIDIA che avrebbe attribuito la colpa della situazione a diversi fattori, incluso il prezzo considerato evidentemente eccessivo dagli utenti.

La domanda di NVIDIA RTX 4070 sarebbe inferiore alle attese, e il primo motivo del taglio di produzione sarebbe quello di non intasare i magazzini di GPU che poi non sarebbero vendute. Purtroppo non pare che ci siano tagli di prezzo all'orizzonte, almeno non fino al lancio sul mercato della più economica NVIDIA RTX 4060.

Quali sono gli altri problemi della NVIDIA RTX 4070? Stando ad alcune analisi, si tratterebbe di un'ottima GPU, ma non così più performante di quelle della serie 30 da richiedere l'upgrade. Per questo si ipotizza che molti non abbiano visto alcun vantaggio nel fare il salto di generazione, soprattutto a un prezzo di almeno 649€, quando non si ottengono performance poi troppo migliori rispetto a una più economica RTX 3070.

Insomma, l'unica GPU di successo della nuova serie 40 di Nvidia per ora sembra essere la RTX 4090, che è anche la più costosa. Evidentemente, rivolgendosi agli utenti più entusiasti e facoltosi, solitamente anche i più compulsivi negli acquisti, non ha trovato le difficoltà delle altre ad affermarsi.