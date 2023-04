Offerte Amazon: Google Pixel 7 e 7 Pro in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Google Pixel 7 e un Google Pixel 7 Pro​​​. Lo sconto segnalato è del 16% per il 7 e del 15% per il 7 Pro. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. I prezzi consigliati per i due smartphone sono 649€ (Pixel 7) e 899€ (Pixel 7 Pro). Il modello base è ora al prezzo minimo storico, mentre il Pro si trova ora 10€ sopra il minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 7 dispone di uno schermo da 6.3 pollici, mentre 7 Pro ha uno schermo da 6.7 pollici. Il modello base dispone di 8 GB di RAM, mentre il modello Pro ne propone 12 GB. La fotocamera di Google Pixel 7 Pro è da 12,2 MP, mentre quella del Pixel 7 è da 8 MB. La batteria di entrambi i modelli promette 24 ore di utilizzo.