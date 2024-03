Apex Legends andrà oltre il solito battle royale nei prossimi anni

Wilson ha riferito che Apex Legends è uno dei giochi di maggiore successo degli ultimi 10-15 anni se si guarda alle nuove proprietà intellettuali, e ha già costruito una community di "centinaia di milioni di giocatori", in base a quanto riferito.

Parlando alla conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha spiegato che la compagnia sta studiando un piano di "incredibile crescita " per Apex Legends, visto il successo continuativo che il titolo di Respawn continua a ottenere, ora che ha celebrato anche il suo quinto anniversario.

Electronic Arts ha intenzione di investire su Apex Legends e farlo andare oltre il tradizionale battle royale nei prossimi anni , con la volontà di attrarre un maggior numero di persone all'interno della community, in un'espansione che dovrebbe seguire a distanza quella del concorrente Fortnite.

Un piano di espansione

Apex Legends si svilupperà in nuove direzioni

Tra gli altri risultati raggiunti, il CEO di EA ha parlato di un tasso di retention a cinque anni, ovvero la percentuale di coloro che dopo 5 anni sono ancora legati al gioco, di circa il 75%, che è davvero un risultato impressionante.

A questo punto, però, EA vorrebbe espandere ancora di più il bacino di utenti, e per farlo vuole trasformare Apex Legends, espandendolo verso nuove strutture e meccaniche che possano andare al di là del solito battle royale, in un piano che dovrebbe portare il franchise avanti per i prossimi 5-10 anni.

Nel frattempo, tutto tace sul fronte di Titanfall, la serie da cui è stato tratto Apex Legends, al di là di una voce di corridoio che vorrebbe un nuovo gioco in sviluppo presso Respawn, che tuttavia non sarebbe Titanfall 3.