Apex Legends, Ballistic presentato con un trailer cinematografico

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato uno spettacolare trailer cinematografico per presentare Ballistic, l'ultima Leggenda di Apex Legends, che farà il proprio debutto il 9 maggio con la stagione Arsenale.

Ricco ereditiero, August Montgomery Brinkman ha intrapreso un percorso di autodistruzione che lo ha portato a prendere parte ai Thunderdome Games, i precursori degli odierni Apex Games, con lo pseudonimo di Ballistic e straordinarie capacità di tiratore che lo hanno portato a ottenere un grande successo.

Forte del nuovo record di giocatori contemporanei su Steam con la Stagione 16, Apex Legends punta a fare ancora meglio dal 9 maggio, e Ballistic sarà un elemento fondamentale di questa strategia.

Nel gioco ritroviamo infatti il personaggio invecchiato e incattivito, determinato a fare in modo che suo figlio non commetta gli stessi errori che lo hanno portato a isolarsi per quarant'anni, divorato dai sensi di colpa per alcuni eventi che avrebbe potuto evitare mentre prendeva parte ai giochi.