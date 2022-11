Apex Legends: Respawn accusata di aver rimosso oggetti a pagamento per regalarli su Twitch

I giocatori di Apex Legends hanno accusato Respawn Entertainment di aver rimosso alcuni oggetti cosmetici a pagamento, anche dagli account degli utenti che li possedevano, per ripubblicarli come premi gratuiti su Twitch per la Stagione 15.

Intorno agli oggetti cosmetici e al sistema di Stagioni si regola l'intera economia di Apex Legends, sin dal lancio avvenuto nel 2019. Le controversie non sono mai mancate, ma Respawn è sempre riuscita a gestirle. Ora però, con la Stagione 15, pare aver commesso una "leggerezza", rimuovendo degli oggetti appagamento, anche dagli account degli utenti, per regalarli su Twitch.

Il 18 novembre 2022 il dataminer HYPERMYST ha scoperto quali saranno i drop di Apex Legend su Twitch per la stagione 15, tra cui: la charm "Iced Out", la skin per armi "Cult Classic", la skin per RE45 "Tribal Glyph", e i charm "Giggle Guard" e "Packaged".

Letto l'elenco i fan hanno subito notato alcune stranezze, ossia che le skin Tribal Glyph e Cult Classic erano state già rese disponibili come oggetti a pagamento. Erano vendute nel negozio di gioco per 500 Apex Coin, ossia per circa 5€ l'una.

A rendere particolarmente fastidiosa la situazione è l'impossibilità per chi li aveva pagati di trovare gli oggetti nell'inventario, perché rimossi per l'avvio della Stagione 15, come testimoniato da diversi giocatori.

La speranza è che si tratti soltanto di un qualche bug e che gli acquirenti delle skin le riabbiano indietro senza dover guardare live stream su Twitch.