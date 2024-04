App Store: il primo emulatore ammesso è iGBA, ma qualcosa non torna

È arrivato su App Store il primo emulatore ammesso da Apple dopo i recenti sviluppi a livello europeo: si tratta di iGBA, dunque un emulatore di Game Boy Advance che però, a quanto pare, nasconde un segreto.

Sembra infatti che il software, realizzato dall'italiano Mattia La Spina, sia in realtà una copia di GBA4iOS, un emulatore realizzato una decina di anni fa da Riley Testut, che si è detto frustrato non tanto dal rip-off quanto piuttosto dalle tempistiche di Apple.

"A quanto pare Apple ha approvato la pubblicazione su App Store di una copia di GBA4iOS, il predecessore di Delta che ho creato ai tempi del liceo", ha scritto Testut. "Non ho dato a nessuno il permesso di farlo, eppure ora si trova in cima alle classifiche (nonostante sia pieno di pubblicità e tracciamento)."

"Per essere chiari, non sono arrabbiato con lo sviluppatore ma con il fatto che Apple si sia presa il tempo di cambiare le regole dell'App Store per consentire gli emulatori e poi alla fine abbia approvato una copia della mia applicazione, anche se ero pronto a lanciarla con Delta dal 5 marzo."