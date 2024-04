Black Panther di EA sarà un gioco open world, ribadisce un annuncio lavorativo

Non si tratta del primo indizio in tal senso: già lo scorso anno degli annunci lavorativi hanno descritto Black Panther come un action RPG open world mosso dall'Unreal Engine 5 , e a questo punto potremmo dar tutto per confermato.

Lo studio guidato da Kevin Stephens, ex capo di Monolith Productions, gli autori de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor , è infatti alla ricerca di un sandbox designer che si occuperà di creare interazioni, meccaniche e gameplay nell'ambito appunto di un open world dinamico e in continua evoluzione ."

Questi elementi potranno contribuire a migliorare in maniera sostanziale l'esperienza open world di Black Panther, partendo dall'atteggiamento dei passanti per arrivare a quello della fauna che popola l'ecosistema."

Black Panther anche in versione vintage

Il Black Panther vintage di Marvel 1943: Rise of Hydra

Come saprete, ritroveremo Black Panther (o quantomeno una versione vintage del personaggio) anche in Marvel 1943: Rise of Hydra, annunciato con un trailer allo State of Unreal 2024. Si tratta del tanto atteso e chiacchierato action adventure scritto da Amy Hennig.

In questo caso a indossare il costume non sarà T'Challa bensì Azzuri, il suo predecessore ai tempi della seconda guerra mondiale. L'eroe dovrà collaborare con Steve Rogers e i suoi Howling Commando per fronteggiare la neonata organizzazione Hydra.