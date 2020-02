Apple Arcade, Crossy Road Castle disponibile con trailer di lancio

Crossy Road Castle, sequel del celebre blockbuster di Hipster Whale, è disponibile su Apple Arcade e si mostra con le prime immagini e il trailer di lancio.



"Oggi arriva una buona notizia per tutti i milioni di fan di Crossy Road... Crossy Road Castle debutta in esclusiva su Apple Arcade", recita il comunicato ufficiale.



Crossy Road Castle è un'infinita torre rotante di caotico divertimento arcade, piena di segreti, oggetti da collezionare, incontri con i boss e caos multiplayer.



Riunisci la tua famiglia e i tuoi amici e vedi fino a che punto riesci a salire sulle torri. Con i livelli generati in modo procedurale, la tua corsa sulle torri sarà ogni volta diversa.



Gioca da solo o con gli amici; con i controlli touch o i controller della console. Anche un bambino di 4 anni può unirsi al divertimento con il multiplayer progettato per il gioco di gruppo.