The Wonderful 101: Remastered, primo video di gameplay dal PAX East 2020

The Wonderful 101: Remastered si mostra con il primo video di gameplay, catturato su Nintendo Switch durante il PAX East 2020.



In uscita il 19 maggio non solo sulla console Nintendo ma anche su PC e PS4, The Wonderful 101: Remastered è presente in forma giocabile al PAX East 2020 e dunque i visitatori dell'evento possono verificare la qualità del titolo targato PlatinumGames in questa nuova edizione.



La peculiare azione corale del gioco viene ribadita in queste sequenze, con i personaggi che agiscono come una cosa sola, aggregandosi e miscelando le proprie abilità speciali per dar vita a qualcosa di nuovo.



Dopo aver sbloccato lo spin-off 2D, la campagna Kickstarter di The Wonderful 101: Remastered continua a raccogliere denaro, raggiungendo un altro stretch goal: la colonna sonora rimasterizzata.



Nel frattempo, PlatinumGames ha annunciato un altro dei Platinum4, ovverosia Project GG: un entusiasmante action game ispirato ai tokusatsu in cui, al comando di un clone di Ultraman, dovremo affrontare enormi kaiju per proteggere la città.