Apple Arcade punta a videogiochi in grado di "rivaleggiare con Zelda: Breath of the Wild"

Apple ha intenzione di investire molto nei videogiochi nel prossimo futuro, a quanto pare, evolvendo Apple Arcade fino a farla diventare una vetrina di giochi in grado di rivaleggiare con macchine moderne e titoli di grosso calibro come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nientemeno.

La questione viene messa in evidenza da Fudge, un utente twitter che si è dimostrato in precedenza un leaker piuttosto affidabile per le questioni riguardanti Apple, il quale ha riferito che la compagnia ha intenzione di puntare molto su Apple Arcade in particolare attraverso Apple TV, che dovrebbe essere prossimamente arricchita di nuovi modelli con chip A12 o nuovi "A14X" o qualcosa del genere.

Apple TV potrebbe dunque essere una risposta di Apple alle console moderne, con la possibilità che sia dotata prossimamente anche di un controller vero e proprio e con giochi che potrebbero necessitare almeno di un chip A13 Bionic per poter funzionare.

L'idea riportata da Fudge è che Apple abbia intenzione di proporre, attraverso Apple Arcade, giochi di grosso calibro in grado di rivaleggiare con titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, attraverso un concorso di ampi investimenti direttamente sulla produzione di videogiochi e sulla costruzione di nuovo hardware dedicato.

Si potrebbe dunque trattare di nuovi modelli di Apple TV particolarmente avanzati, progettati sfruttando la nuova architettura proprietaria Apple Silicon e in grado di offrire delle buone soluzioni anche agli appassionati di videogiochi, pur non essendo propriamente dispositivi dedicati esclusivamente a questi e dotati anche di controller.