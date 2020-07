Apple, cancellati alcuni giochi per Apple Arcade: devono impegnare i giocatori per più tempo

Apple sarebbe sul piede di guerra per Apple Arcade, i cui risultati non sarebbero in linea con le aspettative della compagnia, e avrebbe cancellato alcuni giochi in sviluppo, perché vorrebbe dei titoli che impegnino i giocatori per più tempo, facendoli rimanere sul suo servizio. Sostanzialmente le servono dei prodotti che convincano i giocatori a rinnovare l'abbonamento oltre il periodo di prova.

Stando a quanto riportato da Mark Gurman e Jason Schreier su Bloomberg, la casa di Cupertino avrebbe comunicato la sua nuova strategia agli studi di sviluppo già a inizio anno, con il creative producer di Apple Arcade che avrebbe tagliato tutti quei giochi senza il giusto livello di impegno.

Per "livello di impegno" s'intende la capacità di un gioco di tenere i giocatori incollati allo schermo. Non si tratta di una valutazione qualitativa, ma strettamente legata alle meccaniche di gioco. Ad esempio un gioco può essere coinvolgente dal punto di vista emotivo, ma durare poco, mentre altri posso essere piatti come tavole da surf ma impegnare per mesi (vedere la maggior parte dei looter shooter o GDR).

Il servizio in abbonamento Apple Arcade è stato lanciato lo scorso settembre ricevendo molte lodi da parte della critica per la sua offerta di giochi di ottima qualità, alcuni dei quali davvero originali, senza pubblicità o microtransazioni. Evidentemente però molti videogiocatori hanno bisogno di stimoli diversi per abbonarsi.

Interpellata da Bloomberg, Apple ha dichiarato che era previsto sin dall'inizio un cambio di strategia basato sui feedback degli utenti. Trattandosi di un prodotto commerciale, l'adeguamento al mercato è un processo che possiamo considerare fisiologico. Peccato per la fine così brutale del sogno di un servizio in abbonamento con cui gli sviluppatori siano liberi di sperimentare nuove cose...