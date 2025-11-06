Apple iPhone 15 da 128 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile l'iPhone 15 da 128 GB a 599 € rispetto al prezzo consigliato di 719 €, permettendovi di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche dell'iPhone 15
In questo caso si tratta dello smartphone nella colorazione nera e nel taglio da 128 GB. Il design è realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, con parte frontale in Ceramic Shield e display Super Retina XDR da 6,1". Il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera principale da 48 MP con teleobiettivo 2x in grado di scattare foto ad altissima risoluzione, mentre il teleobiettivo è perfetto per i primi piani.
Troviamo inoltre il chip A16 Bionic che permette funzioni evolute, mentre la batteria offre un'autonomia di un giorno intero. Sono presenti anche funzioni di sicurezza molto utili, come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.