Il 10% degli attacchi hacker mondiali ha l'Italia come bersaglio, assedio al settore governativo-militare

A guidare la classifica dei settori più colpiti è quello governativo-militare, con un impressionante +600% su base annua e una quota pari al 38% del totale nazionale. Secondo i ricercatori, la maggior parte degli attacchi sarebbe riconducibile a azioni di hacktivism, operazioni dimostrative di natura politica o sociale, spesso coordinate da strutture governative russe .

Il nuovo Rapporto Clusit 2025 , pubblicato dall'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, fotografa un quadro preoccupante della cybersecurity in Italia. Nel primo semestre del 2025, il nostro Paese ha subito il 10,2% dei cyber attacchi mondiali , in aumento rispetto al 9,9% del 2024 e più che triplicato rispetto al 3,4% del 2021 .

Gli attacchi hacker contro l'Italia si collocano nella schiera dell' "Hacktivism"

L'hacktivism ha superato il cybercrime "tradizionale", rappresentando il 54% degli incidenti contro il 46% legato al furto di dati o denaro. "La percentuale di incidenti in Italia è anomala rispetto a popolazione e Pil, e rappresenta uno svantaggio competitivo per il Paese", ha spiegato Luca Bechelli, del Comitato Direttivo Clusit.

Subito dopo le istituzioni pubbliche, il settore trasporti e logistica risulta tra i più colpiti, con il 17% degli attacchi e un numero di incidenti pari a una volta e mezzo quelli di tutto il 2024. Secondo Clusit, gli hacker mirano a paralizzare le filiere dei fornitori, compromettendo la distribuzione e gli approvvigionamenti, spesso con attacchi DDoS che mandano offline i sistemi informatici.