Apple non inventa nulla dai tempi di Steve Jobs e si regge spremendo gli utenti, per Mark Zuckerberg

Secondo Mark Zuckerberg, CEO di Meta, Apple non inventa nulla dai tempi di Steve Jobs e del primo iPhone, le vendite dei loro dispositivi sono probabilmente in calo e per continuare a incassare non fanno altro che spremere i propri utenti.

"È un bel po' di tempo che non inventano nulla di importante", ha detto Zuckerberg. "Steve Jobs ha inventato l'iPhone e ora, vent'anni dopo, sono ancora seduti sugli allori. Anno dopo anno, personalmente non sono sicuro che stiano vendendo un numero maggiore di iPhone."

"Credo anzi che le vendite stiano calando e in parte ciò è dovuto al fatto che ogni nuova generazione non è così tanto migliore della precedente, e così le persone fanno passare più tempo prima di effettuare un upgrade rispetto al passato."

"Dunque come fanno a incassare di più come azienda? Be', in pratica ci riescono spremendo i propri utenti, portando avanti politiche come quella del 30% di commissioni sul software e spingendo la gente ad acquistare un maggior numero di periferiche."

"Hanno creato cose come gli AirPods, che sono ottimi, ma al contempo si sono messi di traverso rispetto alla possibilità che chiunque altro potesse produrre dispositivi in grado di connettersi a iPhone nella stessa maniera."