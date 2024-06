Apple Pay Later: stop al servizio di pagamento rateale dopo pochi mesi dal lancio

Apple ha confermato la chiusura di Apple Pay Later, il suo servizio di pagamento rateale lanciato negli Stati Uniti solo nell'ottobre 2023. La notizia, riportata da 9to5Mac, ha sorpreso molti utenti che avevano apprezzato la possibilità di suddividere i pagamenti in quattro rate senza interessi nel corso di sei settimane.

Nonostante la chiusura di Apple Pay Later, Apple ha annunciato che entro la fine dell'anno gli utenti di tutto il mondo potranno accedere a prestiti rateali offerti da carte di credito, carte di debito e istituti di credito direttamente tramite Apple Pay. Questa nuova soluzione globale per i pagamenti rateali permetterà a Apple di collaborare con banche e istituti di credito abilitati ad Apple Pay per offrire opzioni di pagamento più flessibili a un maggior numero di utenti in diverse aree geografiche.

La chiusura di Apple Pay Later non avrà alcun impatto sui prestiti esistenti e sugli acquisti già effettuati tramite il servizio. Tuttavia, non sarà più possibile richiedere nuovi prestiti Apple Pay Later. Apple ha assicurato che il suo obiettivo rimane quello di fornire agli utenti opzioni di pagamento facili, sicure e private attraverso Apple Pay.

L'interfaccia di Apple Pay Later

La nuova soluzione globale per i pagamenti rateali annunciata da Apple promette di offrire agli utenti una maggiore flessibilità e una più ampia gamma di opzioni di finanziamento. La collaborazione con banche e istituti di credito abilitati ad Apple Pay potrebbe portare a tassi di interesse più competitivi e a condizioni di rimborso più personalizzate.

Ecco la dichiarazione completa di Apple, fornita a 9to5Mac: "A partire da quest'anno, gli utenti di tutto il mondo potranno accedere a prestiti rateali offerti tramite carte di credito e di debito, nonché da istituti di credito, al momento del pagamento con Apple Pay. Con l'introduzione di questa nuova offerta globale di prestiti rateali, non offriremo più Apple Pay Later negli Stati Uniti. Il nostro obiettivo continua a essere quello di fornire ai nostri utenti l'accesso a opzioni di pagamento facili, sicure e private con Apple Pay, e questa soluzione ci consentirà di portare pagamenti flessibili a più utenti, in più luoghi in tutto il mondo, in collaborazione con banche e istituti di credito abilitati ad Apple Pay."

La chiusura di Apple Pay Later dopo soli pochi mesi dal lancio potrebbe essere interpretata come un cambio di strategia da parte di Apple, che sembra volersi concentrare sulla collaborazione con partner finanziari esterni per offrire servizi di pagamento rateale più completi e globali. Resta da vedere come questa nuova soluzione verrà accolta dagli utenti e quale impatto avrà sul mercato dei pagamenti digitali. Intanto la compagnia sembra anche intenzionata a tornare ad avere dispositivi più sottili, dall'iPad OLED fino ai nuovi iPhone 17