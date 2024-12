Apple sotto pressione: la Commissione Europea impone l'apertura di AirDrop e AirPlay a dispositivi terzi

La Commissione Europea, nell'ambito del Digital Markets Act (DMA), ha deciso di intervenire su alcune delle funzionalità più esclusive dell'ecosistema Apple. AirDrop, utilizzato per il trasferimento wireless di file, e AirPlay, dedicato allo streaming audio e video, dovranno essere resi compatibili con dispositivi di terze parti. iOS e iPadOS, classificati come sistemi "gatekeeper", sono stati individuati come piattaforme che necessitano di apertura per garantire maggiore concorrenza e interoperabilità.

Le richieste tecniche per AirDrop e AirPlay Per AirDrop, l'UE richiede che i dispositivi esterni possano comunicare con quelli Apple senza alcuna limitazione. Ciò include l'inclusione di dispositivi terzi nella funzione "Share Sheet" e il supporto alle modalità "Tutti" e "Solo contatti". Per quanto riguarda AirPlay, i dispositivi non Apple dovranno essere in grado di funzionare sia come trasmettitori che come ricevitori di contenuti audio, video e mirroring dello schermo, mantenendo la stessa qualità e velocità dei dispositivi nativi Apple. Apple dovrà inoltre fornire documentazione dettagliata sui protocolli utilizzati, garantendo che i dispositivi di terze parti possano gestire contenuti protetti da DRM senza restrizioni. La funzione AirDrop. Secondo le indicazioni della Commissione, Apple avrà tempo fino alla prossima major release di iOS per iniziare ad implementare queste modifiche. L'intero processo di interoperabilità dovrà essere completato entro la fine del 2025, rendendo queste tecnologie disponibili anche per produttori esterni.