Già in passato l'azienda giapponese si è resa protagonista di inizative del genere, volte a comunicare in maniera eloquente e importante l'immagine di PlayStation , consolidandone la rilevanza a livello internazionale.

Si va dalle installazioni sulla Torre Eiffel di Parigi alle proiezioni sulla Sky Tower di Auckland, in Nuova Zelanda; dalle luci di Dusseldorf, in Germania, alla celebre Sphere di Las Vegas; dal Gasometro di Torino , in Italia, alla metropolitana inglese, e non solo.

Il nuovo trailer PlayStation passa in rassegna le varie iniziative pubblicitarie a cui il marchio Sony ha dato vita nel corso dell'anno che sta per concludersi, producendo ancora una volta risultati assolutamente spettacolari.

La Sphere con Astro Bot

Come già riportato, Sony ha festeggiato i 30 anni di PlayStation con uno spot a tema PS5 e Astro Bot sulla Sphere di Las Vegas, la gigantesca struttura sferica dotata di tantissimi schermi che le più importanti realtà mondiali si contendono per le proprie pubblicità.

Nel caso di questa iniziativa è stato importante che a comparire nel video fosse anche e soprattutto Astro Bot, lo straordinario titolo sviluppato da Team Asobi che è stato premiato ai The Game Awards 2024 come Game of the Year, e che dunque meritava un palcoscenico del genere.

A questo punto non resta da scoprire quali sorprese ci riserverà il 2025 per quanto concerne le produzioni dei PlayStation Studios e, perché no, le iniziative pubblicitarie come quelle che abbiamo appena visto nel trailer.