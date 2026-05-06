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Apple Watch Series 11 è scontato su Amazon: puoi acquistare lo smartwatch al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'Apple Watch Series 11 il cui prezzo cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/05/2026
Apple Watch Series 11

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'Apple Watch Series 11 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 26% (-120€) per un costo totale e finale d'acquisto di 339€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal banner qui sotto: Apple Watch Series 11 si presenta come uno smartwatch molto evoluto; tra le novità spicca un nuovo parametro per il monitoraggio del sonno, pensato per aiutarti a comprendere meglio le tue abitudini notturne e migliorare la qualità del riposo.

Ulteriori dettagli sullo smartwatch dell'azienda di Cupertino

Dal punto di vista della salute, il dispositivo offre un'ampia gamma di rilevazioni: notifiche in caso di frequenza cardiaca anomala, monitoraggio dei parametri vitali durante il sonno e misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Il tutto è accessibile tramite app dedicate, per avere sempre sotto controllo il proprio benessere.

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Il design è sottile e leggero, ideale per essere indossato 24 ore su 24 senza fastidi. È pensato anche per l'attività fisica, con strumenti avanzati per allenamenti personalizzati, come zone di frequenza cardiaca e carico di lavoro.

L'autonomia arriva fino a 24 ore, con ricarica rapida che garantisce diverse ore di utilizzo in pochi minuti. Il dispositivo è resistente, con vetro rinforzato, certificazione IP6X e impermeabilità fino a 50 metri.

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