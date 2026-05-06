Apple Watch Series 11 è scontato su Amazon: puoi acquistare lo smartwatch al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'Apple Watch Series 11 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 26% (-120€) per un costo totale e finale d'acquisto di 339€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal banner qui sotto: Apple Watch Series 11 si presenta come uno smartwatch molto evoluto; tra le novità spicca un nuovo parametro per il monitoraggio del sonno, pensato per aiutarti a comprendere meglio le tue abitudini notturne e migliorare la qualità del riposo.