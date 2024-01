Apple Watch Series 9 GPS + Cellular da 41 mm per la prima volta con un vero sconto su Amazon

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular da 41 mm, le caratteristiche

Apple Watch Series 9 permette di mandare messaggi, telefonare, ascoltare musica in streaming anch quando non si ha con sé il proprio iPhone. Dispone ovviamente di molte applicazioni utili per la salute, ad esempio per controllare il livello di ossigeno nel sangue, fare un ECG e ottenere notifiche in caso di battito irregolare. Permette anche di analizzare il sonno.

Non dimentichiamo che è anche un ottimo alleato per il fitness con la sua app Allenamento applicabile in tanti sport. Si ottengono poi tre mesi gratis di Apple Fitness+ con l'acquisto di questo modello di smartwatch. Apple Watch si integra perfettamente con tutto il sistema Apple, ad esempio può essere usato per sboccare il proprio Mac, ritrovare il proprio iPhone, pagare con Apple Pay e non solo. Potete ovviamente personalizzarlo con diversi cinturini, di vari materiali e colori.