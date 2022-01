Arab Game Awards: tutti i vincitori, It Takes Two domina di nuovo

Sono stati comunicati i vincitori degli Arab Game Awards, premiazione arabica dedicata all'industria videoludica. Tra i vari, il vero vincitore si è rivelato ancora una volta It Takes Two.

Ecco tutti i premi e relativi vincitori degli Arab Game Awards:

Il miglior gioco: It Takes Two

Il preferito dei fan: It Takes Two

Il gioco più atteso: God of War: Ragnarok

Il miglior gioco in prosecuzione: Fortnite

Il miglior gioco per famiglie: It Takes Two

Il migliore gioco di ruolo: Tales of Arise

Il miglior sound desing: Forza Horizon 5

Il miglior visual design: Forza Horizon 5

Migliore regia: Deathloop

Migliore interpretazione: Jason E. Kelley nei panni di Colt Vahn in Deathloop

Il miglior sparatutto: Halo Infinite

Il miglior platform: Psychonauts 2

La storia migliore: Marvel's Guardians of the Galaxy

Migliori risultati tecnici: Ratchet & Clank: Rift Apart

Le migliori animazioni: Ratchet & Clank: Rift Apart

Il gioco più innovativo: It Takes Two

Miglior localizzazione in arabo: Deathloop

Il miglior design ludico: It Takes Two

Il miglior gioco sportivo: Forza Horizon 5

La migliore colonna sonora: Nier Replicant

Il miglior gioco multiplayer: It Takes Two

Il miglior indie: Kena: Bridge of Spirits

Il migliore team di eSport: Falcons Esports

Il miglior gioco d'azione: Marvel's Guardians of the Galaxy

Il miglior gioco d'avventura: Resident Evil Village

Leggenda dell'industria: Hideo Kojima

It Takes Two ha ottenuto sei diversi premi, compreso quello di miglior gioco dell'anno, stesso premio ottenuto ai The Game Awards 2021. A seguire troviamo Forza Horizon 5 e Deathloop con tre premi l'uno. Diteci, cosa ne pensate di questa premiazione, siete d'accordo?