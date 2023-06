Armored Core 6 è stato classificato dall'ESRB: vediamo temi e descrizione

L'ESRB, ovvero l'ente di classificazione degli USA, ha condiviso alcune informazioni riguardo ad Armored Core 6: Fires of Rubicon, il venturo gioco di FromSoftware. Possiamo vedere che l'avventura è stata catalogata come "T for Teen", ovvero il gradino precedente a "M for Mature". Come potete vedere tramite il box qui sotto, su Amazon Italia (seconda e terza immagine) il gioco è già classificato come "PEGI 12", quindi "T for Teen" è la classificazione che più ci aspettavamo. La descrizione dell'ESRB spiega che Armored Core 6 Fires of Rubicon "È uno sparatutto in terza persona in cui i giocatori assumono il ruolo di un mercenario che svolge missioni in stile militare. I giocatori pilotano tute da battaglia meccanizzate (cioè mech), usando mitragliatrici, lanciarazzi, missili e attacchi in stile mischia per distruggere i nemici (ad esempio, altri mech, carri armati, elicotteri). Le battaglie sono spesso veloci, accompagnate da spari realistici e grandi esplosioni: le tute da combattimento danneggiate spesso si trasformano in rottami infuocati e detriti sparsi. Il gioco contiene riferimenti a una droga fittizia nei dialoghi e nel testo (ad esempio, "I Doser sono coinvolti in una lotta di potere per il commercio della droga Coral"; "Nessuno si sballa con quella"; "Devi prendere le benedizioni del Rubicon direttamente... Colpisce il tuo cervello con uno schiocco e uno sfrigolio"). La parola "merda" compare nel gioco."

In generale, i temi presenti all'interno del gioco sono "Riferimenti a droghe, linguaggio volgare e violenza". Non vi è nulla di particolarmente sorprendente riguardo alla classificazione dell'ESRB di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 25 agosto 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Vi lasciamo infine ai più recenti video gameplay per il gioco di FromSoftware.