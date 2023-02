Armored Core 6 offrirà una sfida impegnativa e boss intensi, dice FromSoftware

Armored Core 6: Fires of Rubicon non è un souls-like, come ribadito in passato da FromSoftware, ma metterà comunque sul piatto una sfida impegnativa e boss fight intense, stando alle parole del producer Yasunori Ogura, in un'intervista concessa durante il Taipei Game Show 2023.

Ne avevamo già parlato a grandi linee ieri grazie al riassunto offerto da NoisyPixel sui nuovi dettagli per gameplay e storia di Armored Core 6, ma ora che Gematsu ha pubblicato l'intervista tradotta in inglese possiamo leggere direttamente il commento degli sviluppatori relativo al livello di difficoltà.

A tal proposito Ogura ha spiegato che l'approccio degli sviluppatori è differente da quello utilizzato per altri giochi della compagnia, in quanto nell'equazione va calcolata anche la grande libertà offerta ai giocatori nel creare mech molto differenti tra loro combinando varie parti. Di conseguenza l'obiettivo non è solo premiare l'abilità sul campo ma anche e soprattutto le scelte strategiche in termini di build.

"Come sempre, ci siamo sforzati di creare un gioco che rappresenti una dura sfida per i nostri giocatori, e sono fiducioso del fatto che ci siamo riusciti", ha detto Ogura. "Il nostro approccio al livello di difficoltà in Armored Core VI è leggermente diverso da quello di altri titoli, in quanto la caratteristica più distintiva della serie Armored Core è la combinazione di parti per personalizzare il mech del giocatore. Poiché questo è il fulcro del titolo, è proprio la scelta dei pezzi la chiave per superare le difficoltà all'interno del gioco. Questo è il punto su cui abbiamo posto maggiore enfasi in combinazione con il sistema di azione. Abbiamo progettato un gioco che premia usando le azioni più appropriate in ogni situazione per superare le difficoltà e raggiungere un senso di realizzazione".

Armored Core 6, un'immagine ufficiale

Ogura ha parlato anche degli scontri con i boss, uno dei punti salienti della serie, affermando che i giocatori saranno soddisfatti dalla loro intensità e che, come negli altri giochi FromSoftware, sarà necessario osservare con attenzione i movimenti avversari per avere la meglio. In particolare i giocatori dovranno prestare particolare attenzione ai cambi di ritmo dell'azione, visto che data l'elevata mobilità dei mech si passa spesso da scontri ravvicinati a quelli dalla distanza senza soluzione di continuità.

"Penso che sarete tutti molto contenti dell'intensità delle battaglie con i boss. Le battaglie contro i vari boss sono sempre state i punti salienti della serie e abbiamo cercato di mantenere questo aspetto con Armored Core 6, impiegando molte delle stesse tecniche che hanno avuto successo in passato", ha aggiunto Ogura.

"Le battaglie contro i boss nei giochi FromSoftware spesso richiedono un'attenta osservazione dei movimenti dei nemici, per cogliere quel piccolo indizio in modo da sapere esattamente quando attaccare e come fare al meglio la tua mossa. Succede anche in questo titolo, quindi sono fiducioso che i nostri utenti troveranno le battaglie con i boss estremamente divertenti."

"A causa dell'uso dei mech, sia il personaggio del giocatore che i personaggi nemici hanno movimenti estremamente dinamici. In quanto robot, il loro dinamismo è pari solo all'aggressività dei loro movimenti. La portata degli attacchi, in particolare, cambia frequentemente e l'azione dinamica, da corto a lungo raggio e viceversa, serve a tenere i giocatori all'erta".

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.