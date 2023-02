E3 2023: Xbox non ci sarà per dei tagli al budget del marketing, dice Andy Robinson

Stando a un'indiscrezione lanciata da Andy Robinson, giornalista, direttore e co-fondatore del portale VGC, Xbox non parteciperà attivamente all'E3 2023 con uno stand a causa di presunti tagli al budget del marketing adoperati da Microsoft.

Come forse saprete, pochi giorni fa IGN ha pubblicato un report secondo cui Microsoft, Nintendo e Sony non prenderanno parte direttamente all'E3 2023. Nel caso di Xbox è stata confermata una conferenza estiva, che stando alle parole di Phil Spencer e le fonti della testata dovrebbe svolgersi al ridosso o in concomitanza con la fiera losangelina, senza tuttavia essere collegata direttamente alla manifestazione.

Su Twitter Robinson ha ribadito che Nintendo non prenderà parte direttamente all'E3 2023 perché fondamentalmente non ha giochi da presentare e far provare alla stampa e i giocatori che visiteranno il Convention Center di Los Angeles. Mentre per quanto riguarda Microsoft ha dichiarato che non avrà il suo tradizionale stand nello showfloor in quanto Microsoft avrebbe operato dei tagli al budget del marketing di Xbox, con l'E3 2023 dunque che non rientrerebbe tra le priorità della compagnia per promuovere l'ecosistema verdecrociato.

Chiaramente parliamo di informazioni che non sono state confermate ufficialmente da Microsoft, quindi prendetele per quello che sono, ma va detto che parliamo in questo caso di una fonte con una certa autorevolezza.