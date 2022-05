Assassin's Creed: giocatore finisce tutti e 12 i giochi senza subire danni e senza glitch

Uno streamer di Assassin's Creed ha recentemente completato un'impresa videoludica non da poco: ha finito tutti e dodici i giochi della saga senza subire alcun danno. Parliamo di Bahadori, che ha anche condiviso la propria sfida tramite Youtube. Potete vedere uno dei molti video della serie qui sotto.

Ancora più precisamente, lo streamer ha finito i giochi con una sincronizzazione del 100%, senza ricaricare i salvataggi, senza ripartire da capo e, ancora più importante, senza usare alcun tipo di glitch per ottenere vantaggi ingiusti. Inoltre, da Assassin's Creed Origins in poi, ha attivato sempre la difficoltà massima. Ci sono dei momenti nella serie durante i quali è impossibile non prendere danno, ma il giocatore ha inserito delle note nella descrizione dei video di YouTube per rendere chiaro di quali si tratti.

Bahadori ha avuto successo, ovviamente, perché si è preparato con attenzione, studiando le speedrun dei vari capitoli di Assassin's Creed. Secondo quanto indicato, ogni partita ha richiesto cento ore di allenamento, che sono però salite a 850 nel caso di Assassin's Creed Valhalla, in quanto si tratta di un gioco enorme. Nel caso di Black Flag, che include sfide che si basano anche sulla fortuna, ci sono volute 250 ore di studio.

Il suo prossimo obiettivo è fare lo stesso ma con la saga di God of War: a occhio, potrebbe essere una sfida ancora più difficile, visto che parliamo di un gioco completamente basato sul combattimento.