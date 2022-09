Assassin's Creed Mirage: preordine Amazon per Xbox e PlayStation, in Standard e Deluxe Edition

Tramite Amazon è possibile fare il preordine di Assassin's Creed Mirage in versione PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, sia in versione standard (a 50.82€) che in versione deluxe (a 60.99€). La versione Xbox One e Xbox Series X|S è presente sullo stesso disco, mentre come sempre le versioni PS4 e PS5 sono separate, anche se la versione PS4 propone l'upgrade gratuito a quella PS5.

La versione deluxe di Assassin's Creed Mirage include anche i seguenti contenuti:

completo ispirato a Prince of Persia

livree per aquila e cavalcatura

armi

artbook digitale

colonna sonora digitale

Assassin's Creed Mirage ci porta a Baghdad nella seconda metà del nono secolo. Il personaggio principale è un giovane Basim, personaggio già noto ai giocatori di Assassin's Creed Valhalla. Questo capitolo ritorna verso le origini della saga, mettendo da parte il mondo aperto RPG di Origins/Odyssey/Valhalla a favore di un'avventura d'azione più contenuta. Il prezzo riflette anche la minore magnitudine di questo gioco. Al momento non abbiamo una data di uscita specifica, ma è fissata per il 2023.

Ricordiamo come sempre che si tratta di un preorder a prezzo minimo garantito: in caso vi siano sconti prima della spedizione, saranno automaticamente applicati al vostro preordine senza dover seguire l'andamento del prezzo e senza dover rifare l'ordine. Il preordine è gratuito e può essere cancellato a costo zero prima della spedizione di Assassin's Creed Mirage.

