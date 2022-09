Stellar Blade: analizziamo le novità dallo State of Play del gioco PS5 conosciuto come Project Eve

Analizziamo le novità di Stellar Blade, il gioco per PS5 conosciuto come Project Eve ed emerso con prepotenza durante lo State of Play di settembre 2022.

Durante l'ultimo State of Play di Sony gli sviluppatori dello studio ShiftUp hanno mostrato qualche dettaglio in più su Stellar Blade, il loro gioco precedentemente noto come Project Eve. Lo abbiamo visto per la prima volta nel 2021 e ora sappiamo qualcosa in più sull'ambientazione post-apocalittica e i molti abomini che la protagonista Eve dovrà affrontare. Scopriamo tutte le novità di Stellar Blade analizzando il trailer dello State of Play di settembre 2022. A cura di Riccardo Lichene.

L’analisi del trailer Eve, la protagonista di Stellar Blade Il nuovo trailer si apre con un personaggio chiamato Orcal, l'anziano dell'ultima città rimasta sulla Terra dopo l'apocalisse: Xion. Sarà lui a introdurre Eve ai misteri di quest'ultimo avamposto dell'umanità. Subito dopo viene presentato Adam, un nostro alleato nativo di Xion che probabilmente sarà il narratore dell'intero gioco visto che la sua voce è la stessa che faceva da sottofondo al primo trailer. La popolazione della città si è ritirata in un bunker sotterraneo e si è volontariamente sottoposta a un coma farmacologico per ridurre al minimo il suo consumo di energia. Adam dice che senza Eve saranno tutti destinati a morire. Pochi istanti dopo compare il primo dei NA:tive del gioco: mostri infettati da un fungo parassita fatti di carne e metallo che saranno il nemico principale di Stellar Blade. Dopo alcune scene di combattimento scopriamo che ci saranno sessioni di parkour dinamiche con oggetti da schivare e quicktime event. Già nel primo trailer avevamo visto Eve scivolare lungo un tunnel evitando degli ostacoli, ora sappiamo che non era un'attività isolata. Sul Playstation Blog, ShiftUp descrive così il cuore delle meccaniche di combattimento di Stellar Blade: "È fondamentale schivare e parare gli attacchi dei NA:tive, più i comandi saranno precisi maggiori danni verranno inflitti tramite combo e abilità uniche. Durante il gioco sbloccherete abilità Beta - (crediamo passive ndr) - e potenti abilità Burst (offensive), che saranno molto piacevoli alla vista". I segmenti di combattimento mostrati ricordano molto (soprattutto nel sound design) quelli di FromSoftware in cui parare al momento giusto crea la finestra perfetta per infliggere gli attacchi più letali. La caratteristica su cui Stellar Blade punta per essere unico, però, sembra essere la rapidità delle mosse e dei movimenti. Eve infligge serie di colpi velocissimi quando attacca e avrà a disposizione delle finisher uniche per ogni boss finale. C'è un robot che la accompagna nelle sue avventure e che si trasforma in futuristici fucili a rotaia e mitragliatrici. Non sappiamo se queste armi da fuoco saranno disponibili nel combattimento normale o sono solo appannaggio delle boss fight. Il sistema di combattimento di Stellar Blade Dai trailer non è evidente, ma dalla descrizione del gioco sul Playstation Blog apprendiamo che ci saranno delle scelte in-game che avranno delle ripercussioni sulla trama. Si legge infatti che "oltre a essere in missione per salvare la Terra dai NA:tive, Eve deve anche aiutare i cittadini di Xion. Se aiuterai o meno i sopravvissuti, dipenderà esclusivamente dalla tua decisione di giocatore". A livello di nemici, poi, dal trailer del 2021 possiamo intuire che non combatteremo solo abomini di carne e metallo ma anche altri umani e/o androidi che hanno deciso di allearsi con i NA:tive per distruggere il mondo.

Le sorprese di Stellar Blade L'avvenente provatonista di Stellar Blade Il primo trailer del 2021 dava poche certezze: una protagonista molto sexy distrugge tecno abomini combattendo in modo coreografico, quasi danzando. Ora sappiamo qualcosa in più sulla natura dei nemici, l'ambientazione e la trama del gioco. Il focus di ShiftUp, oltre che sulle forme di Eve, è stato sul sistema di combattimento che stupisce grazie alla sua dinamicità, ma è ancora presto per capire se sarà sufficientemente vario nei segmenti che portano da una bossfight all'altra. I fan del genere amano molto evolvere il proprio arsenale di armi e abilità: Stellar Blade non ha mostrato nulla in tal senso se non delle cut-scene che fanno da finisher per i Boss. È molto intrigante la breve menzione delle scelte in game che avranno un impatto sul mondo di gioco. Le potenzialità per dei finali multipli ci sono sempre che la storia sia sviluppata a sufficienza. La grafica, infine, è senza dubbio curata e su PS5 il comparto tecnico non deluderà.

Stellar Blade promette combattimenti frenetici e dinamici in un'ambientazione curata e con personaggi volutamente provocanti e affascinanti. Quello che sappiamo sulla trama non convince a pieno perché rischia di sembrare già vista e sarebbe bello che, oltre all'estetica, i protagonisti riuscissero a comunicare qualcosa in più a livello umano.