Assassin's Creed, la trilogia di Ezio Auditore presto su Nintendo Switch, per un insider

Stando all'insider Direct-Feed Games, Ubisoft sta per annunciare una raccolta della trilogia di Ezio Auditore per Nintendo Switch. Stiamo parlando di Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Molti considerano i tre titoli il meglio che la serie abbia mai offerto, in termini narrativi e di ambientazioni, nonché di gameplay puro.

Assassin's Creed II è uno dei capitoli del franchise più amati di sempre.

Naturalmente si tratta di un'indiscrezione, quindi va presa come tale. Per adesso non ci sono dettagli in merito al potenziale annuncio. Alcuni ritengono che, nel caso, potrebbe essere fatto durante i The Game Awards 2021, ma si tratta soltanto di speculazioni legate al fatto che si tratta dell'evento più prossimo in ordine di tempo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Va detto che spesso Ubisoft gestisce i suoi annunci in modo completamente autonomo, quindi potrebbe anche snobbare completamente la manifestazione del buon Keighley.

Ezio Auditore è probabilmente l'assassino più popolare di sempre, almeno per quanto riguarda il franchise di Ubisoft. Inizialmente doveva essere protagonista di una singola avventura, ma il successo di Assassin's Creed 2 ha spinto la compagnia francese a dedicargli altri due giochi. Certo, la sua storia si incunea tra quella di Assassin's Creed e Assassin's Creed III, che conclude le vicende di Desmond. Quindi, per completezza, sarebbe bello giocarsi anche gli altri due.