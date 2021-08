Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, trailer di lancio

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi si mostra con lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Ubisoft per la seconda espansione, che sarà disponibile a partire da domani su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, la nuova avventura di Eivor in terra francese può contare su alcuni elementi di pregio ma anche su di una serie di mancanze abbastanza importanti.

"In questa seconda espansione, salpa verso il regno dei Franchi, dilaniato dalla guerra, e assedia la città fortificata di Parigi! Combatti le spietate forze di Carlo il Grosso per salvaguardare il futuro del tuo clan", recita la sinossi ufficiale del video.

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, Eivor alle prese con la piaga dei ratti.

Fra le novità de L'Assedio di Parigi spiccano gli scenari inediti con nuove città da esplorare, alcune abilità e talenti extra da sbloccare per il protagonista, nonché diversi personaggi piuttosto carismatici, incluso Carlo il Grosso.

Questa seconda espansione non sarà tuttavia l'ultima per Valhalla: nel corso del 2022 assisteremo alla pubblicazione di ulteriori contenuti scaricabili per il gioco Ubisoft, in maniera inedita rispetto a quanto accaduto in passato.