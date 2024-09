Astro Bot subito esaurito su Amazon Giappone, dove aveva anche un oggetto da collezione esclusivo

Astro Bot è il gioco PlayStation del momento, in caso non l'abbiate notato. Pare essere un successo un po' in tutto il mondo, ma ovviamente fino a quando non avremo dei dati di vendita non avremo un'idea esattamente di quanto abbia colpito il pubblico mondiale. Per ora, però, possiamo basarci su una serie di indicatori di facile lettura, come ad esempio il fatto che Astro Bot è esaurito su Amazon Giappone.

Come indicato dall'utente Genki, almeno temporaneamente il prodotto non era più disponibile.