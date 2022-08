Asus presenta i monitor ROG in 4K e 138 Hz da 42 e 48 pollici

Durante la Gamescom 2022 sono stati presentati i nuovi monitor Asus ROG: il ROG Swift OLED PG42UQ e il ROG Swift OLED PG48UQ. Si tratta di due monitor in 4K con una frequenza di aggiornamento fino a 138 Hz.

Il monitor ROG Swift OLED PG42UQ da 42 pollici è progettato per il massimo coinvolgimento nel desktop gaming e offre immagini 4K con una frequenza di aggiornamento overclockata di 138 Hz.

Il pannello OLED garantisce i neri più profondi e colori sorprendenti grazie a una gamma cromatica DCI-P3 del 98% e a una variazione di colore Delta E. Il tempo di risposta ultraveloce di soli 0,1 ms (GTG) rende ancora più eccezionale questo display e garantisce un'esperienza di visione e di gioco realmente straordinaria.

Il modello ROG Swift OLED PG48UQ offre invece un pannello da 48 pollici, rappresentando la scelta ideale per chi vuole giocare davvero "in grande". I monitor OLED ROG includono un dissipatore personalizzato che offre una maggiore superficie per lo scambio di calore, con conseguente riduzione delle temperature di esercizio fino all'8% rispetto ai monitor ROG senza dissipatore, per garantire migliori prestazioni e longevità ai pannelli OLED.



A differenza degli schermi OLED lucidi convenzionali, i pannelli dei monitor gaming ROG OLED sono dotati di uno speciale rivestimento antiriflesso a microtessitura per ridurre i riflessi e minimizzare così le distrazioni. È inoltre possibile impostare la luminosità automatica del display (Uniform Brightness) per garantire una visione confortevole anche nelle condizioni più critiche come quando si modificano le dimensioni di finestre bianche o durante intense maratone di gioco.

Entrambi i monitor sono dotati di una ricca connettività che comprende DisplayPort 1.4 (con DSC), HDMI 2.1, HDMI 2.0, hub USB e un innesto per treppiede sulla parte superiore del monitor.