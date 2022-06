ASUS Republic of Gamers annuncia la collection Evangelion

Il colosso della tecnologia ASUS ha annunciato una nuova collaborazione per il suo brand dedicato ai giocatori, ovvero la Republic of Gamers, conosciuta anche come ROG. La collaborazione è con uno degli anime più famosi di tutti i tempi, ovvero quel Neon Genesis Evangelion dello studio Gainax che recentemente è tornato a far parlare di sé con tutta una nuova serie di lungometraggi. La special edition ROG x Evangelion si presenta con un'ampia gamma di prodotti sviluppata per creare il più esclusivo e ricco setup per PC che celebri lo stile del marchio EVA-01.

Il setup della special edition ROG x Evangelion

Come è facile immaginare, questa nuova collaborazione porta i colori, le linee e il design del celebre anime sui prodotti firmati Republic of Gamers. Tutti i componenti della special edition, infatti, ROG x Evangelion presentano un mix di design e schemi di colori derivati direttamente da NERV ed EVA-01.

Non solo case dei PC o tastiere, ma l'ampio ecosistema di componenti include schede madri, schede grafiche, alimentatore, AIO cooler e chassis per costruire una sorta di centro di comando NERV. Non mancheranno, però, anche "classici" router, monitor, SSD esterno e un set completo di periferiche gaming.

Si tratta quindi di una edizione limitata e speciale, ricca di numerosissime proposte, tutte attentamente e finemente personalizzate, tutte accattivanti quanto uniche. Gli amanti del PC "fai-da-te" e gli appassionati del genere avranno a disposizione tutti gli ingredienti per assemblare un sistema davvero esclusivo con il caratteristico tema viola e verde di EVA 01 e con una varietà di grafiche e di elementi distintivi tratti direttamente dall'universo di Evangelion.

Tutti i dettagli possono essere trovati a questo indirizzo.