PS5 Slim, il prototipo fa discutere: come ridurre le dimensioni della console?

PS5 Slim esiste davvero, sebbene si tratti semplicemente di un prototipo realizzato dallo youtuber DIY Perks, che si è posto l'obiettivo di ridurre le dimensioni della console Sony, invero notevoli, trasportandone la PCB all'interno di un case in rame spesso appena due centimetri.

Gli effettivi volumi della componentistica di PlayStation 5 lo consentono, come sa bene chi ha guardato il teardown ufficiale di PS5, ma alla fine dei conti l'esperimento messo in campo da Matthew Perks non ha fatto altro che collocare all'esterno l'alimentatore e soprattutto il sistema di dissipazione della piattaforma.

Dunque la PS5 Slim di DIY Perks lascia il tempo che trova? Diciamo che la sfida di prendere una console così grossa e ridurla a un set top box sottilissimo sarebbe entusiasmante per qualsiasi appassionato di hardware, ma porre meno paletti avrebbe potuto essere d'aiuto.

Come si vede infatti alla fine del video, quando Perks confronta le temperature d'esercizio della sua PlayStation 5 Slim con quelle di un modello standard, la soluzione adottata per la dissipazione del calore è fin troppo efficace e magari ridurne la portata accettando al contempo uno spessore maggiore avrebbe consentito al progetto di assumere connotati differenti.

La PS5 Slim realizzata da DIY Perks

Certo, che qualcuno abbia posto la questione, lanciando virtualmente un guanto di sfida a Sony, è senza dubbio positivo: molti si aspettano che la casa giapponese porti nei negozi un modello più compatto della sua attuale ammiraglia, cosa che ipoteticamente potrebbe accadere fra il 2023 e il 2024, e raccogliere qualche idea non fa mai male.

Ovviamente nessuno acquisterebbe una PS5 sottilissima ma con due grossi cavi che fuoriescono dal retro e portano a un enorme radiatore da fissare al muro e da raffreddare con una catena di ventole, dunque è chiaro che il modello slim non sarà così piccolo.

Xbox Series X

Chissà, magari la casa giapponese metterà in campo una soluzione con PCB piegata alla Xbox Series X, optando per un alimentatore esterno che possa ulteriormente sgonfiare i volumi necessari alla componentistica e realizzando un sistema di raffreddamento custom più piccolo ed efficiente, magari proprio a liquido.

Sarà interessante discuterne e farlo con la rinnovata serenità di un settore in ripresa, quello dei seminconduttori prodotti nelle fabbriche asiatiche, che assicurerà maggiori scorte di PS5 nei prossimi mesi per un graduale ritorno alla normalità.

PS5 e Xbox Series X

Voi che ne pensate della PS5 Slim di DIY Perks e del concetto di PlayStation 5 Slim in generale? Quali soluzioni potrebbe adottare Sony? E quando sarebbe il caso di lanciare il nuovo modello? Parliamone.

