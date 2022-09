ASUS ROG Flow X16 disponibile in Italia, ecco il prezzo del nuovo laptop da gaming

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia di ASUS ROG Flow X16, il nuovo laptop da gaming della compagnia, caratterizzato da una serie di soluzioni tecnologiche di alto profilo, acquistabile dalle nostre parti al prezzo di 2.549 euro.

Ovviamente si tratta di un prodotto high end, come si deduce anche dal prezzo decisamente alto, ma dovrebbe consentire un utilizzo gaming di alto profilo in mobilità, dunque un dispositivo veramente di grande spesso tecnologico.

ASUS ROG Flow X16

Ne avevamo già parlato in precedenza all'epoca dell'annuncio, ma ora ASUS ROG Flow X16 è disponibile anche in Italia.

Si tratta di un laptop sottile e leggero, con schermo da 16 pollici e formato 2-in-1, dotato di processore AMD Ryzen 7 6800HS e da una GPU NVIDIA GeForce RTX. In soli 2,1 kg e con chassis delle dimensioni di un notebook da 15'', l'ASUS ROG Flow X16 è caratterizzato da uno schermo ROG Nebula HDR Display da 16 pollici con pannello 165 Hz a 500 nits di luminosità di picco, 512 zone di regolazione locale e una copertura della gamma colori DCI-P3 al 100%.

Per consentire alte prestazioni, il portatile è dotato di un nuovo sistema di raffreddamento con Frost Force Technology e Pulsar Heatsink, con tre ventole e un dissipatore ad alta densità.

ASUS ROG Flow X16 nelle diverse configurazioni

Presenti anche memorie DDR5 4800 MHz e SSD PCIe 4.0 con possibili upgrade, con supporto fino a 6 GB di RAM e 1 TB di archivio, oltre a un secondo slot M.2 utilizzabile.

Come riportato in precedenza con l'annuncio esteso, ricordiamo qui sotto la scheda tecnica del laptop in questione:

Scheda tecnica ASUS ROG Flow X16 2022