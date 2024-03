ASUS ROG Phone 8 Pro batte iPhone 15 Pro Max in Call of Duty: Warzone Mobile, ma c'è un'eccezione

Messo infatti a confronto con iPhone 15 Pro Max, nel contesto del gioco sopramenzionato, ha dimostrato di superare il rivale di casa Apple nelle medesime impostazioni visive. Va detto che per effettuare la comparazione è stata presa in considerazione la resa con opzione grafica 'ALTA'.

Con l'arrivo di Call of Duty: Warzone Mobile su iOS e Android, sono emerse opportunità di valutare e confrontare le varie configurazioni dei cellulari da un punto di vista della performance.

Un grafico pubblicato dallo YouTuber Dame Tech mostra tre dispositivi di punta utilizzati per eseguire Call of Duty: Warzone Mobile: iPhone 15 Pro Max, ROG Phone 8 Pro e Galaxy S24 Ultra .

Testa a testa

Solo iPhone riesce a raggiungere le impostazioni "PEAK": nessun telefono Android può competere su questo fronte

Il processo efficiente a 3nm del A17 Pro è probabilmente il motivo per cui, nonostante non disponga di un sistema di raffreddamento a vapore robusto come quello dello smartphone ASUS, iPhone 15 Pro Max, riesce comunque a mantenere un frame rate stabile a temperature di 41 gradi Celsius.

Galaxy S24 Ultra, d'altra parte, ha raggiunto una temperatura leggermente superiore, 43 gradi Celsius.

Anche con l'opzione grafica al massimo, il telefono Apple offre un frame rate di 62 FPS, garantendo un'esperienza fluida.

Al momento, possedere un iPhone 15 Pro Max significa essere tra i privilegiati.

Potendo gestire le impostazioni grafiche "di picco", con una risoluzione 1,7 volte superiore rispetto alle impostazioni "alte", Pro Max resta in vantaggio nelle arene di Call of Duty Warzone Mobile.

Resta comunque viva l'attesa del lancio di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 quest'anno.

Auspicabilmente, ciò consentirà di testare le prestazioni su Call of Duty Mobile Warzone alle impostazioni visive più elevate sugli smartphone del robottino.