Dragon's Dogma 2: utenti terrorizzati dalla Peste Dragonica che infetta le Pedine

Dragon's Dogma 2 ha introdotto una nuova meccanica legata alle Pedine, i fedeli seguaci che accompagnano il giocatore guidate dall'IA, che sta terrorizzando la community. Stiamo parlando della Peste Draconica, un morbo che le rende indisponenti e aggressive, nonché degli assassini di NPC agli stadi terminali della malattia.

Capcom aveva anticipato l'esistenza di questa meccanica prima del lancio di Dragon's Dogma 2, senza sbottonarsi troppo nei dettagli, ma precisando che le conseguenze del morbo potrebbero essere catastrofiche. Le Pedine infettate da questa insidiosa malattia paradossalmente sprizzano energia da tutti i pori e sono molto più audaci in battaglia. Il problema? I sintomi diventano negativi man mano che passa il tempo: prima le pedine diventano fin troppo spericolate, poi indisponenti nei confronti del giocatore e, infine, potrebbero rivoltarsi contro il loro padrone e andare in giro a uccidere i personaggi non giocanti, anche quelli chiave che potrebbero affidare delle quest al giocatore.

Sia chiaro, il gioco fa di tutto per far presente ai giocatori che qualcosa non va tramite i dialoghi delle Pedine, che talvolta potrebbero rispondere in malo modo o lamentarsi per dei forti mal di testa. Anche il bagliore rosso nello sguardo, dovrebbe essere abbastanza indicativo che qualcosa non va.

Nel caso non facciate nulla per risolvere la situazione le cose prenderanno una brutta piega. Dopo aver riposato in una locanda, partirà un filmato che mostra una trasformazione oscura della Pedina infetta, con a seguire una notifica la mattina successiva dopo che recita: "La peste dei draghi ha colpito, lasciando dietro di sé una scia di vite innocenti."

Nel filmato qui sotto, possiamo vedere come gli effetti siano devastanti, con la pedina impazzita che ha fatto fuori la maggior parte degli NPC di Vernworth, la città più grande del gioco. Volendo Dragon's Dogma 2 permette di resuscitare le persone morte usando un raro Cuore di Drago, ma quando si tratta di dozzine di personaggi le cose chiaramente si fanno complicate (e no, le tanto odiate microtransazioni possono aiutare ben poco).