Asus ROG: presentati nuovi mouse, alimentatori, periferiche WiFi e auricolari

In occasione della Gamescom 2022, Asus ha presentato vari nuovi prodotti della serie ROG come mouse, alimentatori, periferiche WiFi e auricolari, oltre ai già annunciati monitor e schede madri di nuova generazione.

Ieri abbiamo visto i monitor ROG in 4K e 138 Hz da 42 e 48 pollici e le nuove schede madri AMD X670E, pronte per i Ryzen 7000, mentre oggi diamo un'occhiata agli altri prodotti presentati durante l'evento.

Uno di questi è il nuovo alimentatore ROG Loki SFX-L 850W Platinum, che rappresenta una nuova serie di PSU costruite specificamente per le build da gioco SFF (small-form-factor) ad alte prestazioni ma di piccole dimensioni in build ITX.

Asus ROG Loki 850P-SFX-L-GAMING

L'alimentatore è predisposto per PCIe 5.0 ed è dotato di un cavo a 16 pin per erogare fino a 600 watt. Al suo interno sono presenti due dissipatori ROG e una ventola di raffreddamento assiale da 120 mm con controllo PWM. Il Loki è certificato 80 PLUS Platinum con un'efficienza fino al 92%.

Per quanto riguarda le periferiche di rete, una soluzione particolarmente potente è offerta dal ROG Rapture GT6, un sistema mesh tri-band progettato per il gaming, che offre fino a 10 stream e velocità WiFi fino a 10.000 Mbps. Il dispositivo è dotato di ben 9 antenne interne e della tecnologia ASUS RangeBoost che incrementa la portata della connessione.

Il ROG Rapture GT-AXE16000 è invece il primo router da gioco WiFi 6E quad-band al mondo, dotato di chipset WiFi Broadcom di nuova generazione e di una CPU quad-core a 64 bit da 2,0 GHz.

ROG Rapture GT6

È inoltre dotato della tecnologia ASUS RF e, anche questo, dell'ASUS RangeBoost Plus che ne incrementa la portata.

ROG Keris Wireless AimPoint è uno dei nuovi mouse presentati da Asus, una periferica wireless da gioco estremamente leggera (75 grammi) che offre ai giocatori una notevole precisione grazie al sensore ottico ROG AimPoint. Il sensore ROG offre 36.000 dpi con deviazione cpi inferiore all'1%, velocità di 650 ips e accelerazione fino a 50 g, insieme ad una frequenza di polling di 1.000 Hz.

Asus ROG: uno dei nuovi mouse presentati

Il mouse può essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, Bluetooth o cablata. La modalità RF a 2,4 GHz supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova per garantire connessioni più veloci e affidabili.

ROG Gladius III Wireless AimPoint è un mouse da gioco RGB senza fili, leggero (79 grammi), che vanta il sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi con 650 ips, un'accelerazione di 50 g e polling rate di 1.000 Hz. Come il Keris Wireless AimPoint, anche il Gladius III Wireless AimPoint ha tripla connettività, potendo essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, tramite Bluetooth e con cavo.

Sul fronte audio, ROG Cetra True Wireless Pro sono i primi auricolari true wireless al mondo caratterizzati da doppia connettività Bluetooth e cablata USB-C, da un Quad DAC ESS e da un microfono AI a cancellazione del rumore.

ROG Cetra True Wireless Pro

In modalità Bluetooth, la tecnologia integrata Qualcomm Snapdragon Sound e le varie modalità ibride di cancellazione attiva del rumore (ANC) consentono un audio wireless premium a 24 bit e 96 kHz a bassa latenza, perfettamente sincronizzato con l'azione sullo schermo, mentre una compatibilità speciale è garantita con l'uso su ROG Phone 6.

Infine, ROG Cetra True Wireless sono auricolari gaming dotati di tecnologia ANC ibrida e offrono connessione wireless a bassa latenza, mentre il software di equalizzazione e i driver ASUS Essence da 10 mm, appositamente ottimizzati, aggiungono un ulteriore livello di qualità all'audio dei giochi. Gli utenti possono utilizzare semplici controlli quick-touch per regolazioni durante il gioco, mentre la batteria garantisce 27 ore di autonomia.