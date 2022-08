Classifica UK: Horizon Forbidden West saldo al primo posto, Nintendo Switch va alla grande

GfK ha condiviso la classifica di vendite dei giochi retail nel Regno Unito. La Top 10 dell'ultima settimana vede ancora una volta Horizon Forbidden West saldo al primo posto, con i titoli per Nintendo Switch che occupano buona parte delle posizioni più alte. Ecco la classifica realizzata con i dati di GfK:

Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon Arceus LEGO Star Wars: Trhe Skywalker Saga Gran Turismo 7 GTA 5 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) FIFA 22

Horizon Forbidden West

Come possiamo notare Horizon Forbidden West è nuovamente in prima posizione, con il titolo di Guerrilla Games che nel Regno Unito sta vivendo praticamente una seconda giovinezza dal punto di vista delle vendite retail, il tutto spiegato dall'aumento delle scorte di PS5. Bene anche Gran Turismo 7 che scende di una posizione ma rimane saldo nella Top 10. Invece, Two Point Campus che la settimana precedente aveva conquistato un ottimo secondo posto e scivolato direttamente al quattordicesimo in soli sette giorni.

Cinque posizioni su dieci della Top 10 inglese sono occupati da giochi per Nintendo Switch, con Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 Deluxe che guadagnano entrambi una posizione, posizionandosi rispettivamente al secondo e terzo posto. Per il resto la classifica è molto simile a quella della scorsa settimana, con giusto qualche cambio di posizione.