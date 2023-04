Atelier Ryza 3 e Project Zero, annunciate le vendite dei due giochi

Koei Tecmo ha annunciato le vendite totalizzate finora da Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key e Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, pari rispettivamente a 190.000 copie e 120.000 copie: risultati più che discreti, considerando la natura di questi due prodotti.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è infatti l'episodio conclusivo di una trilogia jRPG ormai piuttosto popolare fra gli appassionati del genere, ma che rimane un titolo fortemente di nicchia rispetto a produzioni ben più blasonate. Avete letto la nostra recensione di Atelier Ryza 3?

Un discorso del tutto simile può essere fatto per la remaster di Fatal Frame 4, un survival horror senza dubbio dotato di grande atmosfera e riferimenti molto affascinanti per i fan delle storie dell'orrore e del folklore giapponese, ma pur sempre la riedizione di un gioco che già ai tempi non brillava per le sue qualità tecniche. Ulteriori dettagli nella recensione di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse.

Koei Tecmo ha rivelato anche le vendite registrate finora da Winning Post 10, ultimo capitolo di una serie simulativa dedicata all'ippica, che ha totalizzato 70.000 copie.