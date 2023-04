The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo spot invita a usare l'immaginazione

Nintendo ha pubblicato sul suo canale YouTube lo spot TV ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per il mercato americano ora che mancano poche settimane al debutto del gioco su Nintendo Switch.

"Sarai sorpreso di ciò che puoi fare quando padroneggi la tua immaginazione", questo è il motto del trailer che potrete vedere qui sotto, che fondamentalmente è quasi identico a quello trafugato apparso in rete la scorsa settimana.

Il video infatti mostra vari giocatori sfruttare la propria creatività in combinazione con le opportunità offerte dai nuovi poteri Link e le altre dinamiche di gioco introdotte nel sequel di Breath of the Wild per superare le sfide offerte dal gioco, come enigmi e combattimettimenti.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom debutterà nei negozi il 12 maggio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Di recente Nintendo ha svelato il tema musicale principale dell'atteso sequel di Breath of the Wild che sprizza epicità da tutti i pori, nonché una nuova clip di gameplay tratta da un altro spot pubblicitario, questa volta giapponese.