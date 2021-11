Atlus: un misterioso "Project Pen" classificato in Australia, è un nuovo Persona?

Un misterioso gioco chiamato "Project Pen" è stato recentemente classificato in Australia, con Atlus come sviluppatore, cosa che potrebbe far pensare a un nuovo capitolo della serie storiche dell'etichetta in questione, come Persona o Shin Megami Tensei, ma che potrebbe essere anche qualcosa di completamente nuovo.

Il titolo è catalogo nella tipologia di media "multipiattaforma", che solitamente si riferisce ai videogiochi per console, ed è pubblicato da Sega of America come publisher, così come accade ovviamente per una sussidiaria della compagnia in questione.

Persona: il poster del 25° anniversario

Stranamente, il paese di origine di Project Pen risulta essere gli USA, contrariamente a quanto accade di solito con i giochi Atlus che hanno invece il Giappone come paese d'origine registrato.

Le uniche informazioni che possiamo trarre da questa registrazione è il fatto che sia classificato come "MA 15+", ovvero destinato a un pubblico di età superiore ai 15 anni, e che contiene contenuti caratterizzati anche da "forte violenza e immagini sessualizzate", che sono caratteristiche comuni anche ai Persona e agli Shin Megami Tensei appunto, ma anche a Catherine, per rimanere in ambito Atlus, dunque cosa piuttosto comuni per lo stile tipico del team di sviluppo.

Cosa piuttosto particolare è la presenza di "acquisti in-app" segnalati all'interno della classificazione, cosa che non risulta in giochi precedenti come Persona 5 Royal o Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, nonostante entrambi abbiano dei DLC dedicati.

Considerando che ci sono nuovi annunci previsti a dicembre 2021, all'interno dei festeggiamenti per il 25° anniversario della serie Persona, è probabile che emergano ulteriori novità tra questo e il prossimo mese, dunque attendiamo eventuali notizie su questo misterioso titolo.