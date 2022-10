Avatar 4: alcune riprese sono già state realizzate, svela il produttore esecutivo

A dicembre avremo modo di vedere Avatar: La Via dell'Acqua, dopo ben tredici anni dall'uscita del primo film della serie di Cameron. Questa nuova pellicola, però, è solo un punto di partenza, non l'arrivo, visto che sono già stati confermati altri progetti. Potrebbero sembrare lontani, ma ora scopriamo che una buona parte delle riprese di Avatar 4 sono già state completate.

A svelarlo è Jon Landau, produttore esecutivo di Avatar in un'intervista a Variety. Precisamnete, Landau ha detto: "Abbiamo completato la maggior parte del primo atto di 'Avatar 4' e c'erano ragioni logistiche per cui dovevamo farlo. Abbiamo progettato la maggior parte dell'intero 'Avatar 4', ma in realtà non l'abbiamo girato tutto, solo il primo atto".

Cameron sta sviluppando i seguiti di Avatar da oltre un decennio. Lo studio ha annunciato quattro sequel di Avatar, due dei quali sono già stati girati, mentre gli altri due sono in attesa di vedere l'andamento del primo al botteghino. Le riprese sono state realizzate così ravvicinate per necessità produttive e organizzative.

Una scena di Avatar La Via dell'Acqua

Sono stati confermati diversi attori per i seguenti di Avatar, tra cui Sam Worthington, Zoe Saldana, Stepehn Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver. Il cast dei sequel, tuttavia, comprenderà molti nuovi attori, come Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones. I dettagli sulla trama dei sequel sono attualmente sconosciuti.