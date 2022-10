Super Mario Bros. Il Film: Sonic Il Film lancia una frecciatina al lato B di Mario

Super Mario Bros. Il Film si è da poco mostrato con un primo trailer, che ci ha permesso di ascoltare il doppiaggio dei personaggi e vedere anche il design di Mario. Una delle caratteristiche del personaggio che hanno subito attirato l'attenzione del pubblico è il suo lato B. Ora, l'account ufficiale Twitter di Sonic Il Film ha lanciato una frecciatina al tutta la questione.

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Sonic Il Film ha scritto, in traduzione: "Un design della parte inferiore del corpo controverso? Non riesco a immaginarlo". Si tratta ovviamente di un riferimento al fatto che Sonic Il Film ha dovuto ricreare completamente il design del protagonista dopo le numerose critiche degli appassionati, ma in tal caso si trattava di un problema della parte superiore del corpo, non di quella inferiore.

Per quanto riguarda invece Super Mario Bros. Il Film, il "problema" - anche se in modo molto più scherzoso rispetto a quanto accaduto con Sonic - è legato al lato B di Mario. Secondo molti appassionati, l'idraulico italiano è un po' più piatto del previsto. I fan si aspettavano una rotondità più pronunciata, soprattutto considerando che Mario fa tutto l'allenamento necessario per avere dei glutei scolpiti: addirittura usa il lato B per attaccare i nemici!

L'account ufficiale di Sonic Il Film ha quindi deciso di scherzare sull'argomento, anche per farsi un po' di pubblicità facile probabilmente. Come potete leggere, non vi è un riferimento diretto, ma l'argomento è chiaramente quello. Se siete interessati al lato B di Mario (e chi non lo è?), potete vedere l'immagine qui sotto.

Il lato B di Mario in Super Mario Bros. Il Film

Super Mario Bros. Il Film pare molto interessante e il doppiaggio italiano pare convincente. Se volete confrontarlo con altre lingue, ecco un video con ben nove doppiaggi diversi per Super Mario Bros. Il Film.