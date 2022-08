Avatar Generations annunciato da Square Enix, è un GDR per iOS e Android

Square Enix London Mobile e Navigator Games hanno presentato Avatar Generations, un GDR free-to-play per dispositivi mobile iOS e Android. Il soft launch in Canada, Danimarca, Sud Africa e Svizzera inizierà entro la fine di agosto e successivamente arriverà anche in altri paesi nei prossimi mesi.

Avatar Generations è ispirato alla serie animata Avatar: The Last Airbender di Nickelodeon, conosciuta in Italia come Avatar: La Leggenda di Aang. Nel gioco sarà possibile formare un party con i personaggi principali della serie, come Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki e Zuko, in un'avventura che porterà i giocatori a viaggiare tra le quattro nazioni dell'Acqua, della Terra, del Fuoco e dell'Aria. A questo indirizzo è possibile raggiungere la pagina ufficiale della versione Android.

Il gioco presenta combattimenti a turni con il giocatore che può controllare un party con quattro personaggi. Sarà possibile personalizzare la propria squadra potenziando equipaggiamento e abilità o reclutando nuovi membri, supponiamo con meccaniche gacha considerando che parliamo di un free-to-play. Avatar Generations inoltre verrà supportato dopo il lancio con nuovi contenuti e storie di Avatar precedenti e futuri, come Korra, Roku e Kiyoshi che sono stati già confermati.

Il caso vuole che giusto poche ore fa la divisione giapponese di Amazon abbia svelato per errore un altro gioco basato sempre su Avatar: La Leggenda di Aang, Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance.

I dettagli sul titolo sono ancora avvolti nel mistero, ma dovrebbe essere slegato dal titolo di Square Enix London Mobile, dato che è in sviluppo per PS5, PS4 e Nintendo Switch e verrà pubblicato da GameMill Entertainment.